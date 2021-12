Prekäre Beziehung mit Gewalt und Missbrauch

Frankenthal. Am vierten Verhandlungstag im Prozess um den schweren sexuellen Missbrauch eines neunjährigen Jungen hat die Mutter ausgesagt. Angeklagt ist ein 23-jähriger Asylbewerber aus Pakistan, der die Taten im Zeitraum zwischen Juli 2019 und Dezember 2020 begangen haben soll. Vor der 7. Strafkammer am Frankenthaler Landgericht unter dem Vorsitz von Richter Alexander Melahn musste sich noch einmal die Mutter des Opfers äußern. Bereits im Sommer hatte sie ihre Aussage gemacht, aufgrund der Erkrankung eines Schöffen war jedoch ein Wechsel der Besetzung notwendig geworden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Frankenthal steht ein Mann wegen Missbrauchs vor Gericht. © Bernhard Zinke

Auch wenn der Erkenntnisgewinn eher begrenzt blieb, was teils widersprüchlichen Angaben geschuldet war, so ergab sich ein prekäres Lagebild: Bereits in einer früheren Beziehung hatte die gebürtige Serbin Gewalt erfahren, den Angeklagten hatte sie zunächst als fürsorglichen Menschen kennengelernt, der sich um sie und ihre fünf Kinder kümmerte.

Eher Zweckgemeinschaft

Eine „sexuelle Beziehung“ hätten die beiden so gut wie gar nicht unterhalten, eher eine Zweckgemeinschaft. Trotzdem habe der pakistanische Asylbewerber, der 2015 nach Deutschland gekommen war, sie heiraten wollen. Es sei ihm um einen Aufenthaltstitel gegangen.

Die hygienischen Zustände in der später bezogenen Ludwigshafener Wohnung werden als problematisch beschrieben, so dass sich eine serbischsprachige Betreuerin der Roma-Familie annahm. Mehrmals soll sich der 23-Jährige in einem Zeitraum von anderthalb Jahren an dem damals neunjährigen Jungen vergangen haben. Bei der letzten Tat, die sich am 16. Dezember 2020 nach dem Versteckspielen in einem Wald bei Edingen-Neckarhausen ereignete, soll das Opfer eine blutende Verletzung davongetragen haben. Übergriffe auf weitere Kinder können nicht ausgeschlossen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Zeugenstand brachte die Mutter auch vermeintliche kulturelle Unterschiede zur Sprache: Ihr damaliger Lebensgefährte habe seine Vorliebe für Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf als völlig normal angesehen, bereits in seiner Heimat will er mit einer sehr jungen Verwandten geschlafen haben.

Die vom Angeklagten gewünschte Hochzeit mit der fünffachen Mutter sei auch daran gescheitert, dass sie ihren christlichen Glauben nicht ablegen wollte. Daraufhin sei der Bruder des Mannes eingesprungen und habe Geld angeboten, um seinerseits die Frau zu heiraten. Bereits im Flüchtlingsheim in Edingen sei es außerdem immer wieder zu Begegnungen mit homosexuellen Männern gekommen. Sexuelle Handlungen hätten aber nicht stattgefunden.

Das in besonderer Weise malträtierte Kind habe der Angeklagte mit teuren Geschenken gefügig gemacht. Im Anschluss an die Taten sei der Junge wiederholt geschlagen, gewürgt und eingeschüchtert worden. Die Erlebnisse hat das Opfer nach Angaben seiner Betreuerin zunächst mit Aggressivität kompensiert.

Der 23-Jährige auf der Anklagebank streitet sämtliche Vorwürfe ab. Es handle sich um eine „Racheaktion seiner Ex“. In der Untersuchungshaft sehe er sich Drohungen ausgesetzt. Fortsetzung ist am 20. Dezember.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3