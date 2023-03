Preise für Trinkwasser steigen

Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erhöhen die Trinkwasserpreise. Der Verbrauchspreis wird zum 1. April um 13 Cent pro Kubikmeter steigen, teilten die TWL mit. Somit kostet der Kubikmeter 2,05 Euro brutto (1,92 Euro netto). Zuvor hatte der Preis 1,92 Euro brutto (1,79 Euro netto) pro Kubikmeter betragen. Das entspricht einer prozentualen Erhöhung von knapp sieben Prozent. Auch der Grundpreis für den Wasserzähler steigt, je nach Größe des Zählers fällt die Preiserhöhung unterschiedlich aus, so die TWL.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nach einer Analyse aller unserer in den Trinkwasserpreis einfließenden Kosten müssen wir leider die Preise für Trinkwasser anheben“, sagt Dieter Feid, Kaufmännischer Vorstand der TWL. Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Kosten der Sparte Wasser analysiert. Hierzu würden neben höheren Kosten für Energie und Betriebsstoffe auch gestiegene Löhne und gestiegene Preise bei Dienstleistern zählen.

Erste Erhöhung seit 2013

„Wir haben uns diese Entscheidung keineswegs leicht gemacht“, so Feid. „Wir müssen aber mit unseren Preisen in der Lage sein, kostendeckend zu arbeiten, weiterhin in die Trinkwasserqualität und -netze investieren zu können und die stetig steigenden Anforderungen an die Wasserqualität zu erfüllen.“ Die neuen Preise für Trinkwasser wurden ebenso mit dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen festgelegt, das die ordnungsgemäße Wasserpreiskalkulation bestätigt hat, hieß es weiter. Die TWL habe die Trinkwasserpreise lange stabil halten können. Nach Angaben des Unternehmens fand die letzte Preiserhöhung zum 1. Januar 2013 statt. red/kpl