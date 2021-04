Präzisere Corona-Daten gefordert

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen soll in Zukunft genauere Angaben über die Infektionszahlen im Stadtgebiet machen. Dabei sollen auch die Inzidenzwerte für die einzelnen Stadtteile angegeben werden. Diesen Antrag der FWG-Fraktion hat der Hauptausschuss am Montag einstimmig befürwortet. Die Datenlage auf der Webseite der Stadt sei bislang sehr übersichtlich, begründete FWG-Fraktionschef Rainer Metz den Vorstoß. Der Antrag solle dazu dienen, einen transparenten Einblick über die gefährliche Lage im Stadtgebiet zu ermöglichen. In Mannheim beispielsweise gebe es einen solchen Überblick.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betonte, dass sich dieser Antrag an das für Ludwigshafen zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises richten müsse. Dieses habe die Hoheit über die Zahlen und müsse diese der Stadtverwaltung zur Verfügung stellen. „Auch wir wünschen uns, mehr Informationen zu bekommen“, so Steinruck. Sie habe bereits bei der Kreisverwaltung angefragt, ob das Unterfangen möglich sei.

Kritik an Bundes-Notbremse

Peter Uebel (CDU) betonte, dass es wichtig sei, was man mit den Ergebnissen bezwecken wolle. „Wenn es darum geht, passgenaue Maßnahmen für bestimmte Orte zu entwickeln, ist das sinnvoll“, sagte er. Doch das Thema könne auch einen „gewissen Sprengstoff“ enthalten, denn es sei zu erwarten, dass in Stadtteilen, in denen mehr finanziell benachteiligte Menschen leben, die Inzidenzzahlen höher seien. Liborio Ciccarello (Linke) begrüßte detailliertere Daten ebenfalls, da die Behörden so zielgenauer intervenieren könnten. Und auch Jens Brückner (Forum und Piraten) erhofft sich einen gesteigerten Erkenntnisgewinn durch stadtteilbezogene Zahlen.

Unterdessen kritisierte Steinruck, dass es durch die Bundes-Notbremse in Ludwigshafen trotz hoher Inzidenz eine Lockerung bei der Ausgangssperre gebe. „Das Regel-Wirrwarr wird zwar klarer, aber an der Realität vor Ort geht das teilweise vorbei“, sagte sie. Wegen eines Übertragungsfehlers hat das Landesuntersuchungsamt für Ludwigshafen am Montag keine aktuellen Zahlen geliefert, weshalb an dieser Stelle auf eine Grafik verzichtet wird.

