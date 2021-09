Postleitzahl als Namensgeber

Ludwigshafen. „Wir lächeln auf Bildern grundsätzlich nicht. Das passt nicht zu dem Vibe, den wir versprühen“, sagen Uta Angeli und Daniel Bentz. Lässig lehnen sie an einer Graffiti-besprühten Wand und schauen ernst in die Kamera. Uta trägt ein schwarzes T-Shirt, Daniel einen Pulli. Auf der Brust ist die Zahl „67“ aufgedruckt. Sie steht für die ersten beiden Ziffern der Ludwigshafener Postleitzahl. Auf dem Rücken der Oberteile ist die Skizze eines Ankers zu sehen, in Anlehnung an das Wappen ihrer Heimatstadt. Das Pärchen aus Friesenheim hat sein eigenes Modelabel. Mit „sechssiwwe“ wollen sie das Raue und Urbane von Ludwigshafen mit ihren Modedesigns auf die Straße bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wir treffen Uta und Daniel im Ebertpark. Der Treffpunkt ist nicht willkürlich gewählt. „Wir sind gebürtige Friesenheimer und hier in der Gegend aufgewachsen. Das ist unsere Hood“, sagt das Paar lachend. Dabei passt die grüne Kulisse mit den bunten Blumen und Sträuchern eigentlich so gar nicht zum Stil des Modelabels. In den Sozialen Netzwerken präsentiert sich „sechssiwwe“ meistens mit viel Schwarz. „Wir wollen das dreckige Ludwigshafen zeigen. So wie es eben ist.“ Auf ihre Heimat sind die beiden stolz, sie betonen aber auch: „Wir sind auch gerne in Mannheim. Unser Label ist nicht als Rivalität zu verstehen. Wir wollen einfach Mode für unsere Stadt machen.“ Dafür setzt das Pärchen die Kleidung in Ludwigshafen in Szene, etwa auf der Pylonbrücke oder im Würfelbunker.

Stadt bietet viele Fotomotive

„Die Pylonbrücke lag auf meinem Heimweg nach der Schule“, sagt die 29-Jährige Uta. Orte mit viel Graffiti oder alte Werkshallen kennt Daniel. Der 31-Jährige fährt seit seiner Jugend Skateboard. „Ich kenne viele Ecken, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hätte.“ Die Stadt am Rhein bietet so nicht nur Fotomotive, um die Kleidung in Szene zu setzen, sondern dient auch als Inspiration für das Design der Mode. „Da wir von hier kommen, sind die Prints mit dem Anker klar an unsere Heimat angelehnt. Aber die Zahlen Sechs und Sieben stehen auch für andere Städte der Region, deren Postleitzahl so beginnt“, sagt Daniel.

Das Design der Kleidung ist dabei am Streetstyle orientiert. Und sie ist schlicht. T-Shirts und Hoodies gibt es nur in Schwarz oder Weiß. Auf der Brust ist die „67“ aufgedruckt, auf dem Rücken ein auffälliger Backprint. „Ein blaues T-Shirt wird man bei uns im Shop nicht finden. Wir hatten eine Sommerkollektion mit einem pinken Aufdruck. Das war schon freaky für uns“, betont Uta.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sie ist bei „sechssiwwe“ für das Kreative zuständig und designt die Prints. „Ich weiß genau, wie es am Ende aussehen soll. Für den Stickerbogen habe ich Monate gebraucht, andere Prints sind an einem Abend fertig.“ Neben T-Shirts und Hoodies gibt es im Online-Shop des Paares auch Aufkleber oder einen Rucksack. Von ihrem Label profitiert auch der Kleiderschrank des Paares. „Ich muss morgens nicht überlegen, was ich anziehe“, sagt Uta lachend.

Dabei sollte die Mode ursprünglich nur für die Freundesgruppe der Beiden entstehen. Denn in der Clique gibt es das Handzeichen „sechssiwwe“ schon lange. Mit Zeigefinger und Daumen wird eine Sechs und eine Sieben geformt. Das Handzeichen ist auch ein Print auf der Mode.

25 Pullis bedruckte das Paar, brachte sie im März 2020 heraus, und sie waren nach wenigen Stunden ausverkauft. „Keiner unserer Freunde hat einen Pulli bekommen, die Käufer waren Leute, die wir nicht kannten. Der Zuspruch hat uns mega gefreut“, sagen beide stolz. In zwei Pop-up-Stores gibt es ihre Mode zu kaufen, zwei Mal die Woche bringen sie dort neue Ware vorbei. Hinzu kommt der Onlineshop. „Es läuft gut, und es ist geil, dass wir unser Ding machen können ohne Druck dahinter. Wir machen das nicht, um reich zu werden, sondern weil es Spaß macht. Aber wenn mehr draus wird, freut uns das auch.“ Seit der ersten Idee vor drei Jahren stemmen Uta und Daniel ihre Marke zu zweit und machen alles selbst. Uta arbeitet eigentlich hauptberuflich im gemeinnützigen Bereich, Daniel in der Onlinebranche.

Klare Aufgabenverteilung

Die Aufgaben haben sie klar verteilt: „Daniel hat Ahnung von Online-Shops und Textilien, ich übernehme Social Media und die Fotografie. Wir verlassen uns total aufeinander“, sagt Uta. Der Spagat zwischen Arbeit, Privatem und Modelabel muss gelingen. „Das meiste für unser Label besprechen wir daher abends, wenn wir im Bett liegen – da kommen uns oft die besten Ideen“, verrät Uta. Sie und Daniel sind seit mehr als acht Jahren ein Paar. „Auch wenn wir nicht immer die gleiche Meinung haben, sind wir uns bisher immer einig geworden“, versichert Daniel mit einem Augenzwinkern.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3