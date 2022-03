Postkarten in der Geriatrie

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Stadtgeschichte im Postkartenformat hat im Klinikum einen neuen Platz gefunden. Was bis zu seiner Schließung als Sonderausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“ im Stadtmuseum zu sehen war, sorgt seit einigen Wochen in der geriatrischen Station des Krankenhauses für viel Beachtung und Gesprächsstoff, teilt eine Sprecherin mit. Dank einer großzügigen Überlassung könne Stationsleiterin Doris Hümmerich die Postkarten den Patientinnen und Patienten zugänglich machen. Dies sei gerade in Pandemiezeiten eine willkommene Abwechslung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Postkarten dienen oftmals als erste Anknüpfungspunkte, um mit unseren Patienten tiefer ins Gespräch zu kommen. Sie erzählen uns von Erlebnissen aus der Vergangenheit und kommen auch untereinander schneller in den Austausch“, so Hümmerich. Gerade zu Zeiten des Besucherstopps habe dies positive Einflüsse auf die Kommunikation, die für die Behandlung sehr wichtig sei. „Wir danken der Leiterin des Stadtmuseums, Frau Regina Heilmann, ausdrücklich für die Überlassung der Exponate. Dank der Ausstellung sind schon viele wunderbare Gespräche auf der Station zustande gekommen.“ In den Fluren der Geriatrie könne aber nur ein Teil der mehr als 1000 Karten umfassenden Schau gezeigt werden. jei