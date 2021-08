Postbotin angegriffen

Ludwigshafen. Eine 22 Jahre alte Postzustellerin ist in den vergangenen Tagen in der Pfingstweide mehrfach angegriffen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die junge Frau unter anderem geschlagen und von einem angestachelten Hund gebissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der erste Zwischenfall ereignete sich am Montag, als die 22-Jährige mit ihrem Postfahrrad in der Budapester Straße unterwegs war und von einer Anwohnerin angesprochen wurde. Diese forderte die Postbotin auf, ihr die Post künftig bereits um 5.30 Uhr auszuliefern. Nachdem die Zustellerin ihr erklärt hatte, dass dies nicht möglich sei, entfernte sich die Frau. Zwei Stunden später kam es erneut zu einem Treffen mit der Unbekannten. Diese drohte jetzt mit einer Anzeige und mit „Konsequenzen“, nahm drei Briefe aus dem Behälter und zerriss diese. Sie ließ ihren Jack-Russel-Terrier von der Leine und hetzte ihn auf die Postbotin. Der Hund biss ihr in den Arm.

Zeugen gesucht

Am Dienstag drohte im Brüsseler Ring ein Mann der Postbotin, sie zu schlagen. Am Mittwoch lauerte der Unbekannte der Frau mit zwei weiteren Männern in der Budapester Straße auf, einer der Täter schlug ihr ins Gesicht. Im Verlauf des Tages passte das Trio die Zustellerin auf der Moskauer Straße erneut ab, wobei einer der Unbekannten sie trat.

Die Täterin soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, blond und schlank sein. Einer der Männer wird als 30- bis 40-jährig, etwa 1,90 Meter groß und braunhaarig beschrieben. Hinweise an Telefon 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de. jei

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2