Positive Entwicklung

Ludwigshafen. Einige erfreuliche Entwicklungen für die Gartenstadt hatte Andreas Rennig (SPD) in der jüngsten Ortsbeiratssitzung zu vermelden: Der Umbau der Salzburger Straße ist im ersten Bauabschnitt vollzogen, auch die Einrichtung eines Fitness-Parcours nimmt Formen an.

Ebenfalls mit Hilfe von Zuwendungen von bisher 31 000 Euro werden in der Periode 2021/22 voraussichtlich 43 Bäume neu gepflanzt, vier davon im Ernst-Reuter-Park. Auch der soziale Wohnungsbau macht Fortschritte: Die GAG hat binnen zwei Jahren 74 neue Wohnungen im Ligustergang errichtet. Im Friesenheimer Weg ist der Wirtschaftsbetrieb mit der Ausbesserung der Schlaglöcher beauftragt. Ein erhebliches Problem für die Verkehrssicherheit sieht die SPD-Ortsbeiratsfraktion dagegen auf dem Weg zwischen Tiroler Straße und Ernst-Reuter-Schule. Die schmale Verbindung ist für Kinder als Schulweg angelegt worden, wird jedoch zunehmend von Zweiradfahrern genutzt. Norbert Kimpel (SPD) verwies auf zahlreiche Beschwerden von Anwohnern, die ein rücksichtsloses „Durchrauschen“ von Mopeds und E-Rollern beklagen. Die Stadtverwaltung will das nun prüfen. Beschwerden gibt es auch regelmäßig rund um den Holz‘schen Weiher. Während die Stadt auf Einsätze des Kommunalen Vollzugsdienstes im Bedarfsfall verweist, sind die Reaktionszeiten aus Sicht vieler Bürger unbefriedigend. Mit einem Blumenstrauß in die Altersteilzeit verabschiedet wurde Schriftführerin Brigitte Kachelmeier-Schmitt. dtim