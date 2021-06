Polizistin verletzt

Ludwigshafen. Bei dem Versuch, einen flüchtenden Rollerfahrer in Ludwigshafen zu stoppen, ist eine Polizeibeamtin rund 15 Meter mitgerissen worden. Dabei verletzte sie sich nach Angaben der Behörde vom Montag leicht. Ihren Dienst konnte sie nach dem Vorfall am Sonntag gegen 23.30 Uhr im Stadtteil Edigheim jedoch nicht fortsetzen. Die Flucht des Rollerfahrers hingegen war erfolgreich. Eine weitere Person flüchtete zu Fuß.

Zuvor hatten die Beamtin und ihr Kollege die beiden an der Integrierten Gesamtschule (IGS) kontrollieren wollen. Nachdem der Rollerfahrer zur Flucht ansetzte, wollte sie diesen festhalten. Der Beschuldigte fuhr trotzdem los, so dass die Beamtin mitgerissen wurde und in der Folge stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht.

Die Ermittlungen zum Rollerfahrer dauern an. Von der Polizei wurde er in einem Alter von 14 bis 17 Jahren beschrieben. Zudem soll er eine kräftige Statur und dunkle Haare haben. Hinweise nimmt die Behörde unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 entgegen. pol/kpl