Polizisten setzen Taser ein

Ludwigshafen. Die Polizei hat in Oggersheim einen Taser gegen einen betrunkenen Randalierer eingesetzt. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag wurde der aggressive 44-Jährige am Mittwochabend gegen 23 Uhr gemeldet, weil er lautstark in der Friedrich-Naumann-Straße herumschrie und vor einem Anwesen randalierte. Die alarmierten Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, dem er auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam. Gegen die anschließende Festnahme wehrte sich der Betrunkene und schlug in Richtung der Ordnungshüter.

AdUnit urban-intext1

Durch den Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgeräts (DEIG), umgangssprachlich Taser genannt, konnte der Randalierer gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Dort wurde ihm wegen seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Bei dem Einsatz wurden eine Polizeibeamtin und ein Beamter leicht verletzt.