Polizeipräsidium erstrahlt anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen

Ludwigshafen. Am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November beteiligt sich auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz und möchte ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzten. Aus diesem Grund wird im Zeitraum vom 25. November bis zum 10. Dezember, anlässlich der Kampagne der Vereinten Nationen "Orange the World" gegen Gewalt an Frauen, das Polizeipräsidium mit orangefarbenen Lichtakzenten beleuchtet.

Im Jahre 2020 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 2415 Fälle von häuslicher Gewalt polizeilich erfasst, wie diese in einer Pressemitteilung bekanntgab. In rund 80% der Fälle waren Frauen das Opfer. Bundesweit war schon jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner.

Dabei hat Gewalt gegen Frauen verschiedene Gesichter und kommt in jeder sozialen Schicht vor. Demütigungen, Beleidigungen, Einschüchterungen, körperlichen Angriffen oder sexuelle Übergriffe – oft schweigen die Betroffenen aber und auch das soziale Umfeld sieht oftmals weg. Betroffene Frauen sollen wissen, dass sie auf dem Weg aus der Gewalt nicht alleine sind, dass die Polizei hilft und Unterstützungsangebote geben oder diese vermitteln kann.