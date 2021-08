Polizeibeamte in mehreren Fällen attackiert - Angreifer im Supermarkt gestellt

Ludwigshafen. Zu mehreren Einsätzen wegen verbalen oder körperlichen Auseinandersetzungen ist die Polizei am Montag ausgerückt. In der Ludwigstraße gerieten gegen 18.15 Uhr ein 34-Jähriger und ein 27-Jähriger in Streit und prügelten sich. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Jüngere seinen Kontrahenten mit der Faust zu Boden und danach weiter gegen den Oberkörper und auf den Kopf. Der 34-Jährige flüchtete in einen Supermarkt. Der 27-Jährige folge ihm und griff ihn weiter an, bis ein Mitarbeiter die Polizei alarmierte, die den Angreifer festnahm. Er machte einen alkoholisierten Eindruck und beleidigte die Beamten. Der 34-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Aggressiv gegenüber der Polizei hat sich am gleichen Tag ein Mann in der Westendstraße verhalten. Eine Frau alarmierte gegen 8.20 Uhr die Beamten und berichtete von einem Streit. Als die Polizei vor Ort eintraf, reagierte der Freund der Frau aggressiv und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Er versuchte, die Wohnungstür zuzuschlagen, und verletzte dabei fast eine Polizistin.

Auch ein 23-Jähriger hat im Neustadter Ring die Polizei angegriffen. Zuvor drohte er einem Mann im Vorbeilaufen, der gegen 16 Uhr die Polizei alarmierte. Die Streife traf den 23-Jährigen vor Ort an und bat ihn darum, seine Personalien anzugeben. Der Mann weigerte sich, bedrohte und beleidigte die Polizisten. Auch gefesselt provozierte er weiter und versuchte, die Beamten zu bespucken. In seiner Jackentasche fanden die Beamten ein Einhandmesser. Weil die Polizei vermutete, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, brachten sie ihn in eine Klinik.