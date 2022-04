Blaulicht auf der Bruchwiesenstraße am Donnerstagabend. Alexander Marquardt steht in Warnweste auf einem der beiden Fahrstreifen und winkt Autofahrer aus dem Verkehr. „Wenn es dämmert, wird es schwieriger mit dem Licht, um richtig was zu sehen“, betont der Polizeikommissar. Er kneift die Augen zusammen und signalisiert einem Audifahrer, nach der Ampelanlage rechts abzubiegen. Der grinst nur

...