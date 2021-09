Polizei zieht Bilanz zum Blies-Festival

Ludwigshafen. Das erste Kulturfest für elektronische Musik an der Blies ist aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen. Lediglich bei Personen- und Fahrzeugkontrollen im Umfeld des Veranstaltungsgeländes wurden insgesamt sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Hierbei seien in allen Fällen geringe Mengen an Rauschgift von den Beamtinnen und Beamten sichergestellt worden. Es habe es sich überwiegend um Marihuana gehandelt, in zwei Fällen sei Kokain aufgefunden worden. Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Zudem verhinderte die Polizei in acht Fällen eine Trunkenheitsfahrt. „Bemerkenswert war, dass es sich nur in einem Fall um einen PKW-Fahrer gehandelt hat. In allen anderen Fällen handelte sich um Personen, die mit dem Fahrrad wegfahren wollten“, berichtete die Polizei. Weiterhin wurde ein Autofahrer festgestellt, der keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

Auf dem Festivalgelände mussten die Beamtinnen und Beamten nach Behördenangaben nicht einschreiten.