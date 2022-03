Polizei zieht Bilanz zu gestrigen „Montagsspaziergängen“

Ludwigshafen. Die Polizei hat am Montagabend die Aktivitäten der Kritiker der Corona-Maßnahmen überwacht. Wie die Polizei mitteilt, fanden am gestrigen Montagabend drei angemeldete Versammlungen in Bad Dürkheim sowie in Grünstadt und in Bellheim statt. In Bad Dürkheim nahmen rund 130 Personen teil, in Grünstadt 60 und in Bellheim 30, alle Versammlungen verliefen weitestgehend friedlich und störungsfrei. Ansonsten trafen sich in der Region insgesamt rund 1000 Spaziergänger, die sich über Plattformen verabredet, dies aber nicht öffentlich angemeldet hatten. Die Polizei war präsent und überwachte die entsprechenden Orte: Die überwiegende Anzahl der Personen hielt sich an die Regelungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung und hielt erforderliche Mindestabstände ein und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. In Bad Bergzabern jedoch musste die Polizei ein Strafverfahren gegen eine Person wegen Nötigung und Beleidigung einleiten.

