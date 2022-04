Polizei verhindert Schlägerei in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Gerade kurz bevor drei betrunkene Männer in Ludwigshafen eine Schlägerei beginnen konnten, schritt die Polizei noch rechtzeitig ein. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Dienstagabend gegen 20.55 Uhr von mehreren Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass in der Roonstraße drei Männer im Begriff waren, sich jeden Moment zu prügeln. Die Beamtinnen und Beamten schritten sofort ein und trennten die Männer, kurz bevor sie zuschlagen konnten. Die Männer im Alter von 33 bis 43 Jahren waren alle stark alkoholisiert, laut Polizei 1,72 bis 1,86 Promille. Ein 41-Jähriger Mann verhielt sich sogar so aggressiv, dass er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1