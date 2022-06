Polizei testet am Dienstag gegen Damen der Eulen Ludwigshafen

Ludwigshafen. Bei der nächsten Aktion im Zusammenhang mit der Kooperation zwischen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und dem Handballzweitligisten Eulen Ludwigshafen geht es sportlich zu. Am Dienstag, 28. Juni, um 19 Uhr trifft die Handball-Landesauswahl Frauen der Polizei Rheinland-Pfalz bei einem Vorbereitungsspiel auf die Damen der Eulen Ludwigshafen. Die Begegnung ist der letzte Test für die Polizistinnen vor der Deutschen Polizei Meisterschaft im Handball, wie das Präsidium Rheinpfalz mitteilt. Die Vorrunde des Turniers startet am 4. Juli in Eutin. Die Beamtinnen aus Rheinland-Pfalz treffen dort auf Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen.

Bei dem Spiel am Dienstagabend in der TSG Halle (Eschenbachstraße 85) wird es einen Infostand der Polizei geben, an dem sich Interessierte über den Polizeiberuf informieren können. Experten geben vor Ort Auskunft und beantworten Fragen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Mit ihrer Kooperation wollen die Polizei und die Eulen einen vertrauensvollen Austausch zwischen Bevölkerung und Polizei zu ermöglichen und Sicherheitsgefühl sowie Vertrauen zu stärken.