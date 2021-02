Ludwigshafen. Ein 38-jähriger Zeuge hat der Polizei am Sonntag gemeldet, dass es zwischen 14.35 und 14.50 Uhr auf der B 44 (Kurt-Schumacher-Brücke) in Fahrtrichtung A 650 kurz nach der Engstelle zu einem Autorennen gekommen sei. Am Rennen seien zwei Mercedes, einer davon silberfarben, beteiligt gewesen, teilt die Polizei mit.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 sucht für den Vorfall weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/ 963 2122 oder per E-Mail an die Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.