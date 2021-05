Polizei setzt Taser gegen randalierenden Betrunkenen ein

Ludwigshafen. Gegen einen randalierenden Betrunkenen hat die Polizei am Mittwoch einen Taser eingesetzt. Der 44-Jährige hatte auf sich aufmerksam gemacht, als er am späten Abend in der Friedrich-Nauman-Straße randalierte und auf der Straße herumschrie. Den Platzverweis der Polizei ignorierte er und schlug bei der Festnahme in Richtung der Beamten. Diese setzten den Taser ein, fesselten ihn und brachten ihn auf das Polizeirevier.

AdUnit urban-intext1