Ludwigshafen. Der Polizei ist am Mittwochnachmittag ein Mann gemeldet worden, der in Ludwigshafen randaliert und auf parkende Autos eingeschlagen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, ließ sich der 25-Jährige von den Beamten nicht beruhigen und verhielt sich aggressiv. Nachdem der Mann um sich schlagend auf die Polizeibeamten zugegangen sei, haben die Beamten einen Taser zunächst androhen und dann auch einsetzen müssen. Der 25-Jährige konnte dabei fixiert werden. Da der Mann sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er eine Klinik verbracht. Die Polizeibeamten und der 25-Jährige blieben unverletzt.

