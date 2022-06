Polizei Ludwigshafen warnt vor potentieller Betrugsmasche

Ludwigshafen. Aktuell warnt die Polizei vor einer potentielle Betrugsmasche via Handy. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Geschädigter am Mittwochnachmittag durch eine Bandansage auf seinem Handy kontaktiert. Dabei sei ihm auf englischer Sprache suggeriert worden, dass seine "ID-Card-Nr." im Zusammenhang mit Straftaten ermittelt worden sei. Nachdem er aufgefordert wurde die "1" auf dem Wahlfeld des Mobiltelefons zu drücken, wurden durch eine männliche Person in englischer Sprache Fragen zur Fremd-WLAN Nutzung gestellt. Der Geschädigte fand dies komisch und brach das Telefonat ab. Die Polizei rät bei dubiosen Anrufen oder SMS sofort den Kontakt abzubrechen und auf keinen Fall persönliche Daten herauszugeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1