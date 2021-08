Polizei greift Person mit gefälschter Identität auf

Ludwigshafen. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag auf der Autobahn 61 haben die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim eine Person mit gefälschter Identität aufgegriffen. Bei der Überprüfung der Ausweisdokumente der sieben Personen, die sich im Fahrzeug befanden, stellten die Polizeisten fest, dass es sich bei einem Ausweis um eine Fälschung handelte, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde die betroffene Person durchsucht und mithilfe des EDV-Systems überprüft. Hierbei kam heraus, dass sich der Beschuldigte eine komplett falsche Identität in Deutschland aufgebaut hatte: Er verfügte über eine Versichertenkarte und eine Bankkarte und war ordnungsbehördlich in Rheinland-Pfalz gemeldet.

Im Rahmen der Vernehmung stellte sich heraus, dass sich die Person illegal in Deutschland aufhält. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie illegalem Aufenthalt.