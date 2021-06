Polizei geht von Brandstiftung aus

Ludwigshafen. Nach einem Kellerbrand mit mehreren Verletzten in Oggersheim gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag mit. Demnach sei der Brandort in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße noch am Mittwoch von Brandermittlern in Augenschein genommen worden. „Bei der Begutachtung konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden“, teilten die Beamten mit. Aktuell liege eine vorsätzliche Tat nahe.

Durch das Feuer wurden in der Nacht zum Mittwoch Teile des Kellers und des Treppenhauses stark verrußt. 25 Personen mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 80 000 Euro. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. jei