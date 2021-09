Polizei geht stärker gegen Tuning vor

Ludwigshafen. Die Polizei in Ludwigshafen will die Autoposer- und Tuningszene künftig noch stärker im Zaum halten. Aus diesem Grund wurden jetzt 20 weitere Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Ludwigshafen ausgebildet, um die Kontrollgruppe für getunte Fahrzeuge zu verstärken. Diese bestand nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bislang aus 20 Kräften. Das Ziel der am Mittwoch erfolgten Schulung lag im Erkennen und Unterscheiden von legalen und illegalen Veränderungen an Autos.

Die theoretischen Inhalte wurden im Anschluss direkt am Mittwoch bei Kontrollen in der Mundenheimer- und der Lagerhausstraße getestet. Von insgesamt 25 überprüften Fahrzeugen erlosch bei elf die Betriebserlaubnis, wie die Beamten mitteilten. Sechs Fahrer durften lediglich weiterfahren, um die illegalen Veränderungen an ihren Autos zu beheben und somit die Betriebserlaubnis wiederzuerlangen. Bei fünf Fahrzeugen endete die Fahrt an Ort und Stelle. Zwei Autos wurden sichergestellt.

540-PS-Flitzer abgeschleppt

So nahmen die Beamten etwa das 540 PS starke Fahrzeug eines 30-Jährigen genauer unter die Lupe. Die angebrachten breiten Reifen mit Distanzringen in Kombination mit dem eingebauten Fahrwerk waren nicht von einer amtlich anerkannten Prüfstelle abgenommen worden. „Da der Fahrer uneinsichtig war und der Verdacht bestand, dass er weiter mit dem Auto fährt, wurden die Kennzeichen sichergestellt. Der Pkw wurde abgeschleppt“, teilte die Polizei mit. Das Präsidium kündigte weiter regelmäßige Kontrollen an. jei