Ludwigshafen. Die Polizei hat am Freitagmittag zehn Cannabispflanzen in der Wohnung eines 57-jährigen Ludwigshafeners gefunden und beschlagnahmt. Nach Angaben der Polizei, begaben sich die Beamten wegen gemeldeter Ruhestörung zu der Wohnung in Ludwigshafen Süd, als ihnen durch das Wohnungsfenster des Mannes die Pflanzen auffielen. Der 54-jährige muss sich nun als Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

