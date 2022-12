Polizei findet Ursache für Brand in Mehrfamilienhaus Ludwigshafen – hoher Sachschaden

Ludwigshafen. Die Polizei hat eine Ursache für den Brand eines Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen am Donnerstag gefunden. Nach Angaben der Polizei dürften nicht sachgemäß durchgeführte Bitumenarbeiten am Dach des Hauses den Brand verursacht haben.

Wie die Polizei zunächst berichtet hatte, war das Doppelhaus nach einem Dachstuhlbrand teilweise nicht mehr bewohnbar, nun wurde durch den Brand und die Löscharbeiten jedoch das gesamte Haus in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizei ist es bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, die Bewohner kamen vorrübergehend bei Freunden unter. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 150 000 Euro.