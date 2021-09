Polizei fahndet nach Verdächtigem

Ludwigshafen. Nach dem versuchten sexuellen Missbrauch von Kindern in der Nähe eines Oggersheimer Spielplatzes (wir berichteten kurz) haben die Behörden jetzt mehr Informationen veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen sehr schlanken, etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann. Er soll kurzes braunes Haar haben und war zum Tatzeitpunkt unrasiert, trug dunkle Jeans und sprach akzentfreies Deutsch. Am Donnerstag gegen 13.15 Uhr soll er ein sechsjähriges Mädchen und einen achtjährigen Jungen in der Nähe des Spielplatzes zwischen der Eugen-Roth-Straße und Am Weidenschlag angesprochen und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden können. jei

