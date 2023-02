Polizei erwischt 43-Jährigen auf Kokain in Ludwigshafen bei Verkehrskontrolle

Ludwigshafen. Ein 43-Jähriger ist am Donnerstag in Ludwigshafen unter dem Einfluss von Drogen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Beamte den Mann gegen 13.30 Uhr in der Raiffeisenstraße. Da sich im Zuge der Kontrolle Hinweise auf den Konsum von Drogen ergeben haben, wurde ein Schnelltest durchgeführt.

Der Test verlief positiv auf Kokain. Bei einer anschließenden freiwilligen Kontrolle fanden die Beamten in seiner Tasche ein Tütchen mit einer geringen Menge Kokain. Die Polizei stellte das Kokain daraufhin sicher. Der 43-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde deshalb zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort erhob die Polizei Sicherheitsleistungen in Höhe von 1750 Euro.