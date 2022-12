Polizei ertappt Fahrraddiebe in Ludwigshafen auf frischer Tat

Ludwigshafen. Zwei Männer sind am frühen Samstagmorgen in Ludwigshafen beim Aufbrechen von Fahrradschlössern in der Lichtenbergerstraße durch Polizeikräfte gestellt worden. Nach Polizeiangaben hatte der 48- jährige Ludwigshafener dabei noch ein Bolzenschneider und ein aufgebrochenes Fahrradschloss in der Hand. Er und ein 44-jähriger Mannheimer führten zudem bereits entwendete Fahrräder mit sich.

Die Fahrräder wurden sichergestellt. Gegen beide Tatverdächtige wird nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.