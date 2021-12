Polizei bereitet sich auf Proteste von Corona-Gegnern vor

Ludwigshafen. Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat sich auf mögliche "Montagsspaziergänge" von Gegnern der Corona-Maßnahmen an diesem Montag eingestellt. "Wir haben Hinweise darauf, dass an verschiedenen Orten in der Rheinpfalz Spaziergänge geplant sind, beispielsweise in den Direktionen Ludwigshafen, Neustadt und Landau", sagte ein Sprecher der Polizei in Ludwigshafen am Sonntag. Die Beamten würden sich entsprechend vorbereiten. Die Polizei in Pirmasens geht ebenfalls davon aus, dass es am frühen Abend zu Protesten kommen könnte.

Am vergangenen Montag hatten rund 6600 Menschen in Rheinland-Pfalz an 72 "Montagsspaziergängen" gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Laut dem rheinland-pfälzischen Innenministerium waren die Aktionen im Vorfeld überwiegend nicht angemeldet oder durch Verfügungen der zuständigen Behörden verboten.