  Pöbelnde landen in Gewahrsam – Messer sichergestellt  

Ludwigshafen. Auf drei pöbelnde Männer im Alter von 26, 27 und 34 ist die Polizei in Ludwigshafen in der Nacht zu Sonntag gestoßen. Nach Angaben der Behörde wurden bei der Personenkontrolle des 34-Jährigen ein Messer mit einer feststehenden Klinge von 12,5cm aufgefunden und sichergestellt. Mit seinem Alkoholwert von 1,9 Promille sei er nicht mehr in der Lage gewesen, aufrecht zu gehen. Zum Eigenschutz wurde ihm Polizeigewahrsam angeordnet.

AdUnit urban-intext1

Den beiden anderen Personen wurden Platzverweise ausgesprochen, dem der 26-Jährige nicht nachkam. Auch eine weitere Ermahnung half dabei nicht. Somit musste auch er sich in Gewahrsam begeben. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.