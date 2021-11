Plötzlich Paprika auf dem Balkon

Ludwigshafen. Über eine unverhoffte Vitaminspritze kann sich die „MM“-Leserin Gudrun Vogel aus Ludwigshafen freuen. Auf ihrem Balkon in der Mundenheimer Dorisstraße spross in diesem Jahr eine Pflanze aus einem Topf, die sie dort zuvor noch nie gesehen hatte. Vor wenigen Wochen wuchsen aus den weißen Blüten dann plötzlich grüne Früchte. „Das war eine echte Überraschung. Auf meinem Balkon hat sich eine Paprika angesiedelt“, sagt Vogel erfreut. Das Bild von dem Gewächs schickte sie an die Redaktion. Probiert hat sie die Paprikas noch nicht. „Ich warte noch, dass sie etwas größer werden.“ jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1