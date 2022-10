Platten- und CD-Börse

Ludwigshafen. Neue und gebrauchte Tonträger aus sämtlichen Musikrichtungen gibt es bei der nächsten Schallplatten- und CD-Börse am Sonntag, 30. Oktober, von 11 bis 16 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Musikliebhaber finden dort zudem Zubehör und Merchandising-Artikel sowie viele Gleichgesinnte zum Austausch über das gemeinsame Hobby. Auf einem Teil der Fläche werden zudem Filme auf DVD oder Blu-Ray-Discs angeboten. Neben Neuerscheinungen sind laut Veranstalter auch Filmklassiker zu haben, die nicht zum Standard-Programm in den großen Märkten gehören. Ebenso können die Gäste in einem kleinen Bereich mit Comics stöbern.

Zu den Film-/DVD-/Blu-Ray-Bereichen haben nur Personen ab 18 Jahren Zutritt. Jugendfreie DVDs finden sich nach Angaben des Veranstalters jedoch auch im allgemein zugänglichen Schallplatten- und CD-Bereich. Der Eintritt kostet vier Euro (ermäßigt: 3,50 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt in die Halle. Infos unter www.wollys.de. red