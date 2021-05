Plakatbilder erinnern

Ludwigshafen. Das Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus Ludwigshafen hat in einer Kundgebung der Opfer rechtsextremistischer und rassistischer Gewalt gedenkt. Etwa 50 Teilnehmer versammelten sich am Samstagnachmittag direkt am Europaplatz. Geplant war eigentlich ein Schweigemarsch durch die Stadt, mit dem Gördeler-Platz als Startpunkt und dem Lichtbogen vor dem Rathaus-Center als Ziel. Die an die Kundgebung angeschlossenen Reden wurden mit dem Treffen auf dem Europaplatz so vorgezogen.

In zweiminütigen Reden gab es eine Vorstellung jener Menschen, die Oper rassistischer oder rechtsextremistischer Gewalt wurden. Plakate und Bilder erinnerten an die Frauen und Männer. Das Motto der Veranstaltung dabei: „Alle Namen sind hier zuhause“. Die Kundgebung feierte auch den Tag der Befreiung am 8. Mai. Der Gedenktag erinnert an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 76 Jahren. Das Netzwerk fordert unter anderem auf Facebook dazu auf, den 8. Mai als Feiertag aufzunehmen. Anlässlich des internationalen Tages gegen Rassismus am 21. März, war die Veranstaltung ursprünglich für das Frühjahr dieses Jahres geplant. Corona-bedingt entschieden sich die Veranstalter dazu, die Kundgebung zu verschieben.