Plakataktion gegen Betrügereien

Ludwigshafen. Mit einer Plakataktion wollen das Beratungszentrum „Zentrale Prävention“ des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Rat für Kriminalitätsverhütung vor allem ältere Menschen auf gängige Betrugsmaschen aufmerksam machen. Unter dem Motto „Lasst euch nicht reinlegen“ werden ab diesem Wochenende Aushänge etwa in Bahnen und Bussen, an Haltestellen und in öffentlichen Einrichtungen gemacht, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das Motiv zeigt eine Enkelin in Polizeiuniform, die ihre Großeltern warnt. Die Aktion soll zum Nachdenken anregen und die Achtsamkeit vor Trickbetrug in der Bevölkerung erhöhen.

„In den vergangenen Monaten sind insbesondere Seniorinnen und Senioren vermehrt Opfer von diversen Betrugsmaschen geworden. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie haben Kriminalitätsformen wie Betrug am Telefon Konjunktur“, heißt es in einer Mitteilung. Häufig gehe es dabei um den sogenannten „Enkeltrick“ oder um „falsche Polizeibeamte“. Oft betrage der Schaden mehrere tausend Euro, da es die Täter auf höhe Geldbeträge oder Wertgegenstände abgesehen haben. „Aus Scham trauen sich viele Opfer nicht, ihren Angehörigen oder der Polizei davon zu erzählen“, so die Verwaltung.

Tipps zur Prävention im Internet unter www.polizei-beratung.de. jei