Pkw schwer beschädigt

Ludwigshafen. Eine Gruppe Unbekannter hat in der Freiastraße ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Nach Polizeiangaben alarmierte der 24-jährige Fahrzeugbesitzer am Montagabend gegen 22.15 Uhr die Beamten. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die Täter die Scheiben des Range Rover sowie die Außenspiegel mit Schlagwerkzeugen und Steinwürfen zerstört hatten. Auf der Motorhaube des Wagens lag noch ein etwa 15 Kilogramm schwerer Begrenzungsstein. Außerdem beschädigten die Täter das Haus, vor dem der Wagen parkte: Die doppelt verglaste Haustür und der Rollladen eines Fensters im Erdgeschoss wurden mit Steinen beworfen.

Zusammenhang mit Schlägerei?

Die Polizei vermutet, dass die Täter mit mehreren Fahrzeugen anfuhren und diese im gegenüberliegendem Ziegeleiweg abstellten. Sie flüchteten vor dem Eintreffen der Beamten. Der Sachschaden liegt bei rund 10 000 Euro. Die Polizei nimmt an, dass die Gruppe das Auto und das Haus gezielt auswählte und eventuell ein Zusammenhang zur Schlägerei am Sonntagabend in der Mundenheimer Straße besteht (wir berichteten). Zeugenhinweise zum Vorfall an Telefon 0621/963-22 22 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de. vs