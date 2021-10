Pkw kollidiert in Ludwigshafen mit Straßenbahn - Autofahrer verletzt

Ludwigshafen. Bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in Ludwigshafen ist am Dienstagmittag ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 41-Jährige gegen 12.20 Uhr das Rotlicht einer Ampel missachtet, als er von der Saarlandstraße nach links in den Adlerdamm abbog. Der Wagen wurde durch den Aufprall mit der in gleicher Richtung fahrenden Bahn gegen einen Ampelmast geschleudert.

Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das total beschädigte Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens belief sich auf insgesamt rund 40.000 Euro. Während der Arbeiten an der Unfallstelle entstanden Verkehrsbehinderungen