Pkw-Fahrer fährt in Gebäude in Ludwigshafen – Hoher Sachschaden

Ludwigshafen. Ein Pkw ist am Donnerstagabend in Ludwigshafen in eine Glasscheibe eines Gebäudes gefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 19.45 Uhr in der Pfalzgrafenstraße zu dem Unfall, als der Fahrer aus einem Parkhaus fahren wollte. Bisher konnten die Gründe laut Polizei noch nicht geklärt werden. Die beiden 57 Jahre und 53 Jahre alten Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt und die beschädigte Scheibe notverschalt werden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von circa 13 000 Euro.

