Pkw fährt sich in Spielplatz in Ludwigshafen fest – Sachschaden

Ludwigshafen. Ein Autofahrer hat sich auf dem Spielplatz in der Kriemhildstrasse in den Hackschnitzeln festgefahren und musste abgeschleppt werden. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann zuvor wohl versucht, seinen Wagen mit untergelegten Ästen selbst zu befreien, was nicht gelang. Nach Angaben eines Zeugen gelang die Befreiung des Fahrzeuges in den frühen Morgenstunden auch nicht durch ein weiteres Fahrzeug. Als die Polizei eintraf, war der Fahrer nicht mehr vor Ort. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden am Spielplatz.

