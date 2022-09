Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist ein Pkw-Fahrer am Mittwochnachmittag in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der 22-Jährige gegen 17.30 Uhr mit zwei weiteren Fahrzeugen auf der Mundenheimer Straße. Aufgrund der Kollision wurde eine 49-jährige Autofahrerin verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kurzzeitig musste die Mundenheimer Straße gesperrt werden. In Folge des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

