Piller neuer Präsident

Ludwigshafen. Wenn der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch das Amt des Hochschulpräsidenten feierlich am Mittwoch, 23. März, in der Aula übergibt, ist es endgültig offiziell: Dann steht Prof. Gunther Piller (Bild) an der Spitze der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen.

Der 58-jährige promovierte und habilitierte theoretische Physiker, Wirtschaftsinformatiker und bisherige Dekan des Fachbereichs Wirtschaft an der Hochschule Mainz war im Rahmen der Senatssitzung vom 20. Oktober 2021 zum Präsidenten gewählt worden und hatte das Amt noch am selben Tag angenommen. Er tritt die Nachfolge von Prof. Peter Mudra an, der nach zwölf Jahren Amtszeit nicht erneut zur Wahl antrat, der Hochschule aber in Lehre und Forschung erhalten bleibt.

„Peter Mudra hat die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen erfolgreich geführt, weiterentwickelt und in der Stadt, in der Region und im Land gut vernetzt. Ich freue mich, diese Arbeit nun im Team fortzusetzen“, sagte Piller, der an der Universität Regensburg Physik studiert hat und dort in Theoretischer Physik promovierte. bcn