„Pier One“ öffnet wieder auf dem Platz der Deutschen Einheit

Ludwigshafen. Ab diesem Wochenende versprüht das „Pier One“ wieder Nordseeflair auf dem Platz der Deutschen Einheit in Ludwigshafen. Das mittlerweile schon fast zur Tradition gewordene Gastronomieangebot vor der Rhein-Galerie öffnet spätestens am Samstag wieder für Gäste, wie Betreiber Ralf-Peter Nickel im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet. Der Schausteller freut sich auf die erste Saison nach zwei Jahren ohne Corona-Beschränkungen.

Das Konzept ist dasselbe wie in den Vorjahren: maritimes Ambiente, Cocktails, Burger, Bratwürste, Salate. Neu hinzu kommt in diesem Sommer eine Eishütte mit bis zu 18 verschiedenen Sorten, kündigt Nickel an. An den Wochenenden soll es nach Möglichkeit regelmäßig ein Musikprogramm geben, zu dem die Besucher dann auch tanzen können. Geöffnet ist das „Pier One“ in der Regel von 11.30 bis 21 Uhr. „An den Wochenenden geht es sicher länger“, sagt der Betreiber, für den sich der Aufbau etwas verzögert hat. Da am Wochenende vom 24. bis 26. Juni das Ersatz-Stadtfest auf dem Platz der Deutschen Einheit steigen soll, mussten die Pläne angepasst werden. „Während des Stadtfests müssen wir das ,Pier One’ ein Stück weit zurückbauen“, so Nickel. Er hofft aber natürlich auch für seinen Betrieb auf jede Menge Besucher bei der dreitägigen Veranstaltung.