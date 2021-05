Pfarreien bieten Gottesdienste an

Ludwigshafen. Die Pfarreien HI. Cäcilia und HI. Edith Stein nehmen zu Christi Himmelfahrt die Präsenz-Gottesdienste wieder auf. Laut Mitteilung des katholischen Dekanats geht es an diesem Mittwoch, 12. Mai, mit der Vorabendmesse um 18.30 Uhr in der Kirche St. Josef (Friesenheim) los. „Selbstverständlich behalten wir die Inzidenzzahlen im Blick“, betont Pfarrer Dominik Geiger. Steigen diese, so würden die Gottesdienste nicht stattfinden. „Bitte informieren Sie sich über die Aushänge an den Kirchen“, richtet sich der Leitende Pfarrer an die Gläubigen. In den anderen Ludwigshafener Pfarreien bleiben die Gottesdienste vorerst ausgesetzt. jei

AdUnit urban-intext1