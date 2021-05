Ludwigshafen. In der Nacht vom Sonntag auf Montag haben sich unbekannte Täter Zugang zum Parkplatz eines Supermarkts in der Industriestraße verschafft, indem sie den Zaun beschädigten. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie auf dem Parkplatz Pfandflaschen in bisher unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.