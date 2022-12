Pfalzbau zieht Festspiel-Bilanz

Das Ludwigshafener Theater im Pfalzbau hat eine positive Bilanz seiner diesjährigen Festspiele gezogen. Wie das Theater nun mitteilt, hat der Aufführungsreigen, der vergangene Woche zu Ende ging, insgesamt etwa 21 000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnet. Zum Abschluss gab es zwei Vorstellungen von Emma Dantes Schauspiel „Misericordia“. Seit Anfang Oktober wurden bei dem Festival 38 Produktionen, darunter zahlreiche deutsche Erstaufführungen, in insgesamt 50 Vorstellungen gezeigt. Man habe hinsichtliche der Zuschauerzahl das Vor-Corona-Niveau mühelos übertroffen, hieß es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfalzbau-Intendant Tilman Gersch wird mit den Worten zitiert: „Wir freuen uns, dass die Festspiele Ludwigshafen ein fester, erfolgreicher Bestandteil der Kulturlandschaft in Rheinland-Pfalz und der Metropolregion Rhein-Neckar sind und dass wir beim Publikum ein solch großes Interesse wecken konnten. Wir haben all unsere Möglichkeiten aufgeboten, ein äußerst abwechslungsreiches Programm zu präsentieren.“

Zu Gast waren etwa das Wiener Burgtheater mit Sartres Stück „Geschlossene Gesellschaft“ oder das Deutsche Theater Berlin mit Anne Lenks Inszenierung von Kleists „Der zerbrochne Krug“ mit Ulrich Matthes in der Rolle des Dorfrichters Adam. Das Performancekollektiv Rimini Protokoll zeigte seine zum Berliner Theatertreffen eingeladene Produktion „All right. good night“. Das Tanzprogramm der Festspiele wurde erstmals vom Choreographen Eric Gauthier und dem Kulturmanager Meinrad Huber kuratiert. Zu erleben waren in Ludwigshafen etwa Gastspiele der Carolyn Carlson Company, des FND Aterballetto oder des Wiener Staatsballetts. red