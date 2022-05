Personen aus Feuer gerettet

Ludwigshafen. Mehrere Personen musste die Feuerwehr bei einem Brand im Stadtteil Mundenheim aus einem Gebäude retten. Wie die Polizei mitteilte, ging am Freitagabend gegen 20.30 Uhr bei der Feuerwehr der Notruf zu einem Brand in der Kropsburgstraße ein. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen bereits stark verrauchten Treppenraum auf sowie mehrere hilfesuchende Personen an den Fenstern. Mithilfe einer Drehleiter und über die Zugänge zum Gebäude konnten die Menschen auf dem Feuer gerettet werden. Durch das schnelle Eingreifen wurde niemand verletzt. Der Brand im Treppenraum konnte schnell gelöscht werden, heißt es weiter in der Meldung. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort. Parallel zu diesem Einsatz gab es auch eine Tierrettung in Pfingstweide . vs

