Ludwigshafen. Die Verwaltung hat auf die lange Schlange wartender Kunden vor der C&A-Filiale in der Rhein-Galerie am Montag reagiert. „Wir haben mit der Geschäftsleitung vereinbart, dass mehr Security-Kräfte und mehr Personal an den Kassen eingesetzt werden“, sagte Bereichsleiter Martin Graf am Donnerstag. Die Situation sei auch mit dem Centerbetreiber ECE besprochen worden. Die lange Kundenschlange hatte sich bis zum mittleren Zugang des Centers erstreckt.

Großeinkauf mit 180 Teilen

Ein Grund sei der Großeinkauf einer Frau gewesen, so der Bereichsleiter. Sie hatte 180 Kleidungsstücke auf einen mitgebrachten Kinderwagen gepackt und war damit zur Kasse gegangen. „Dort dauerte es einige Zeit, bis alles verbucht war“, so Graf. Wegen des starken Andrangs am Montag war die C&A-Filiale eine Stunde lang geschlossen worden. Darauf seien etliche potenzielle Kunden weggegangen. Ähnliche Vorfälle habe es anderswo nicht gegeben. Seit Beginn der zweiten Corona-Welle registrierte die Stadt 4813 Verstöße. Davon betrafen 3500 die Maskenpflicht in die Innenstadt und 793 die nächtliche Ausgangssperre. Derzeit kontrolliert die Verwaltung verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht an den Haltestellen – woran sich beileibe nicht alle halten. Graf: „Dort registrieren wir täglich zwischen zehn und 20 Verstöße.“ ott