Ludwigshafen. Bei der BASF in Ludwigshafen ist es am Donnerstag zu einem gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei Wartungsarbeiten gegen 11:00 Uhr ein 46-jähriger und ein 52-jähriger Mitarbeiter bei einer Verpuffung verletzt. Der 46-Jährige wurde hierbei schwerstverletzt und durch einen Notarzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

