Person bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstagabend eine 53-jährige Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall um 18.30 Uhr in der Industriestraße in Ludwigshafen ereignet. Der 29-jährige Pkw-Fahrer, dessen Beifahrerin verletzt wurde, hatte verkehrsbedingt halten müssen, nachdem er vom Parkplatz eines Supermarkts auf die Industriestraße gefahren war. Der hinter ihm fahrende 49-jährige Lkw-Fahrer fuhr daraufhin auf sein Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, den die Polizeibeamten auf etwa 7000 Euro beziffern.

