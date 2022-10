Ludwigshafen. Bei einem Unfall ist ein 24-Jähriger in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 41-jährige Autofahrerin gegen 10 Uhr die Vorfahrt des Pedelec-Fahrers beim Abbiegen in der Rohrlachstraße. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1