Paul Metzger neuer Dekan

Ludwigshafen. Pfarrer Paul Metzger (Bild) wird der neue Dekan für den Evangelischen Kirchenbezirk Ludwigshafen. Damit tritt der 48-Jährige im Mai 2022 die Nachfolge von Barbara Kohlstruck an, deren Amtszeit im April endet. Metzger war bei der Suche nach einer Nachfolge der einzige Bewerber. Bei den Neuwahlen der Bezirkssynode erhielt er 42 Ja-Stimmen von 69 Wahlberechtigten. Das Amt wird im Zehn-Jahres-Rhythmus besetzt. Metzger ist bereits als Stellvertreter von Kohlstruck tätig. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lehrt als Dozierender an der Universität Koblenz-Landau. Seit 2021 ist er Vorsitzender im Evangelischen Bund Pfalz. Außerdem spricht er regelmäßig Radioandachten für den SWR ein. vs (Bild: Privat)

